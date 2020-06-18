2020-06-18T09:50:12+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались три пациента

Число умерших от инфекции достигло 75
Ася АСРЯН@asya1693
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На Ставрополье от коронавируса скончались 75 человекНа Ставрополье от коронавируса скончались 75 человекФото: Архив "КП"
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На Ставрополье за прошедшие сутки скончались три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Губернатор региона Владимир Владимиров выразил глубокие соболезования родным и близким этих людей. Также он сообщил, что за сутки коронавирусом заболели человек.

По его словам, практически половину сегодняшнего прироста числа заболевших, в основном, дали Кисловодск (+28) и Предгорный район (+14).

Основные причины заражения вирусом COVID-19 — нарушение рекомендуемых правил профилактики, заражения внутри семьи, завоз инфекции из других регионов.

На данный момент на Ставрополье зафиксировано 4018 случаев заражения инфекцией. К счастью, 2221 уже пациент выписан и снят с медицинского контроля. Число умерших в регионе достигло 75.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 17 июня появилась новость об отмене самоизоляции в Ставропольском крае для приезжих со ссылкой на распоряжение главы региона от 16 июня 2020 года № 259-р. Но такой информации в документе не содержится. Что же на самом деле там написано?

- Обязательная самоизоляция на дому на 14-дневный срок с момента выезда из неблагополучной территории продолжает действовать в крае до 1 июля 2020 года, - уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

Эта норма закреплена двумя документами: постановлением главы края №119 от 26 марта о комплексе мер по снижению рисков распространения COVID-19 и постановление главного санврача России №15 от 22 мая об утверждении санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции.

В новом же распоряжении губернатора Ставрополья сказано только об отмене письменных уведомлений о самоизоляции. До этого их вручали гражданам, прибывшим из неблагополучных по коронавирусу территорий.

Кстати, с полным текстом постановления о режиме самоизоляции в СК можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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