2020-06-18T15:02:02+03:00
Общество

На Ставрополье открыли СПА-салоны, бани, сауны и массажные кабинеты

А бассейны, фитнес-центры, аквапарки пока закрыты
Ася АСРЯН@asya1693
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В регионе возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов.В регионе возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье сняли ряд ограничительных мер по СOVID-19. Так, расширен перечень организаций, деятельность которых разрешена во время ограничительных мер.

Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.

В частности, в регионе возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов.

Также вновь начинают работать организации, подведомственные Минспорта РФ, на базах которых осуществляется подготовка российских сборных команд.

Разрешена и работа физкультурно-спортивных объектов, где тренируются профессиональных спортивные команды Ставрополья. При этом загрузка данных объектов должна составлять не более 25% от их единовременной пропускной способности.

Вместе с тем, в отношении бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и иных физкультурно-спортивных объектов и физкультурно-спортивных организаций, секций, кружков и клубов, ограничительные меры по снижению рисков распространения COVID-19 продолжают действовать.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье отдохнуть в санаториях приехали около 500 туристов. Так, с 1 июня санатории с медицинской лицензией могут принимать гостей. На КМВ уже открыли 27 здравниц.

В ближайшее время готовятся принять отдыхающих еще 30. Всего на отдых и лечение на Ставрополье приехали уже около 500 человек. Ещё более 1000 путевок забронировано до начала июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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