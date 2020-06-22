2020-06-21T16:32:42+03:00
Общество

Коронавирус в Дагестане, последние новости на 22 июня 2020: Дагестану помогут

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Дагестане на 22 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Дагестане, последние новости на 22 июня 2020. «КП - Северный Кавказ» доводит последние новости о вирусе и сообщает актуальную статистику.

На утро 22 июня 2020 года в Дагестане заразились 7188 местных жителей. За сутки эта число выросло на 85 случаев. Выписали 4936 жителей региона (+31). Скончались 348 человек. За день умерло четыре пациента.

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Тем не менее, число активных больных продолжает ежедневно расти. Сейчас речь идет о 1904 жителях, которые проходят стационарное либо амбулаторное лечение.

Дагестану в борьбе с коронавирусом поможет вся Россия. В этом признался Владимир Путин во время онлайн-встречи с медработниками. Президент побеседовал с представителями республики. Лидер страны напомнил, что, когда на республику напали террористы, дагестанский народ встал на защиту интересов не только своих, но и всей страны.

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Глава государства подчеркнул, что и в сложные моменты в жизни дагестанского народа республика вправе рассчитывать на поддержку всей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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