2020-06-21T16:58:19+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 22 июня 2020: статистика растет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 22 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 22 июня 2020: сообщаем последние вести о распространении COVID-19 в городе и крае.

Новая старая жизнь: как восстановиться после самоизоляции

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За сутки выявили 101 случай заражения. Количество заболевших на Ставрополье равняется 4349. Врачи выписали еще 31 человека, теперь официально болезнь победили 2382 пациентов. К сожалению, болезнь унесла жизни 83 жителей края. За день один пациент скончался.

В то же время ситуация остаётся непростой, отмечает Владимиров.

- Влияние новых "точек напряжения" по болезни, которые мы получили за последние дни, все еще ощущается. Есть рост числа случаев заражения. Мы работаем над тем, чтобы нейтрализовать угрозу. Расширяются возможности по проведению тестирования, в крае достаточно инфекционных коек, аппаратов ИВЛ для помощи больным. Но важнейшим условием успеха по-прежнему остается отношение каждого из нас к соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности, - пишет Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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