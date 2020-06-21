2020-06-21T20:14:47+03:00
Общество

Сквер в Махачкале посвятят медикам, погибшим от COVID-19

Зеленая зона вырастит на неухоженном пустыре и заброшенной стоянке [фото]
Варвара АНТОНОВА
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Фото: администрация МахачкалыФото: администрация Махачкалы
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В Махачкале появится сквер, посвященный медицинским работникам. Зеленую зону разобьют вдоль дороги по проспекту имени Акушинского. Благоустройство пройдет в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды", сообщает пресс-служба мэрии.

- В нашей памяти должны остаться герои этого времени, те, кто был на передовой – врачи, медсестры и другие работники здравоохранения. [...] В сквере в память о каждом погибшем будут высажены деревья, - прокомментировал решение градоначальник Махачкалы Салман Дадаев.

Стоянка, организованная жителями домов по близости. Фото: администрация Махачкалы

Стоянка, организованная жителями домов по близости. Фото: администрация Махачкалы

С его слов, зеленую зону назовут "сквером Медицинских работников". На территории высадят именные деревья в память о борцах с коронавирусом, погибших от инфекции. Таким образом сквер станет не только местом для досуга, но и "уголком памяти". Там впоследствии планируют устраивать встречи медицинских работников и другие мероприятия.

Объект должны сдать осенью.

Фото: администрация Махачкалы

Фото: администрация Махачкалы

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев выпустил указ, по которому наградили свыше 10 тысяч медицинских работников, борющихся с COVID-19. Так, семь человек удостоили медали «За доблестный труд», 42 медиков - почетной грамотой Республики Дагестан. Еще 128 работникам дали звания «Заслуженный врач Республики Дагестан», а 41 - звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Дагестан». Помимо этого, 15 медиков получат памятные именные часы главы Дагестана и более 10 тысяч человек — благодарности руководителя республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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