В Чечне отменили режим самоизоляции

Рамзан Кадыров перешел к третьему этапу снятию режима самоизоляции. С понедельника в республики отменяют ограничительные меры. Однако предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 продолжат действовать. К третьему этапу снятия самоизоляции перешли после заседания регионального оперативного штаба, сообщил Кадыров в своем аккаунте в соцсетях.

Тем не менее, в Чечне до сих пор запрещают проводить массовые мероприятия, в том числе - свадьбы. Ситуацию на границах будут так же тщательно контролировать. С пассажиров авиарейсов, прилетающих в Грозный, потребуют справку на COVID-19.

- Ситуация вокруг пандемии коронавируса взята под полный контроль. Достигнут положительный баланс между новыми случаями заражения и выписываемыми пациентами. Всего COVID-19 подтверждён у 1600 жителей ЧР, из которых 1153 выздоровели, - обосновал свое решение Кадыров.

При этом Чечня готовится к любому сценарию. Сейчас в республике устраняют последствия карантина: например, безработицу. Так, за время самоизоляции уволили больше 40 тысяч человек. Ситуацию на рынке труда взяли под особый контроль.

- Я поручил проверить всех государственных и муниципальных служащих, сотрудников СМИ на наличие вируса и антител. Также распорядился вернуть к обычному режиму работы больницы и поликлиники, - пишет глава Чечни.

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