2020-06-21T14:32:51+03:00
Общество

Рамзан Кадыров сдал тест на антитела вместе с чеченскими кавээнщиками

Проба политика была отрицательной, а вот большая часть рядом стоящих людей уже переболела COVID-19
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото: Instagram главы ЧРФото: Instagram главы ЧР
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Рамзан Кадыров встретился с игроками в КВН из Чечни. Вместе с ними и всеми, кто был неподалеку, глава республики сдал тест на антитела к коронавирусу. Проба политика оказалась отрицательной, но результаты остальных участников исследований удивили. Об этой встрече рассказывал сам Кадыров в социальных сетях.

Проверку на антитела организовали после споров с кавээнщиками, как проявляется коронавирус. Одни уверяли, что это обычная простуда, другие - что вирус проходит почти бесследно. Некоторые полагали, что болезнь, как правило, переносят тяжело.

- В итоге мы договорились все вместе сдать тесты на COVID-19. [...] Анализы также сдал весь персонал, который присутствовал рядом во время встречи, - от сотрудников пресс-службы до работников Управления делами Главы Чечни, - написал Кадыров.

Рамзан Кадыров проверился на антитела к COVID-19.Видео: пресс-служба главы Чечни

Выяснилось, что у 80 процентов команды Кадырова есть антитела к COVID-19. Четыре из пяти игроков в КВН тоже переболели коронавирусом. Все перенесли вирус в легкой форме.

- Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел, - заключил Кадыров.

Ранее сообщалось, что Кадыров заразился коронавирусом и его госпитализировали в московскую клинику. В Чечне информацию опровергали. Спикер республиканского парламента Магомед Даудов назвал такие сведения сплетнями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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