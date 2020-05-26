2020-05-26T19:16:56+03:00
Общество

Рамзан Кадыров впервые появился в сети после сообщений о госпитализации с пневмонией

На фотографии все члены оперштаба сидят в масках, а глава Чечни - без нее
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы ЧечниРамзан Кадыров. Фото: пресс-служба главы Чечни
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Рамзан Кадыров провел первое заседание оперативного штаба после сообщений о госпитализации в Москву. По сведениям информированных источников на 22 мая, у главы Чечни было обширное поражение легких, он находился в тяжелом состоянии в одной из московских клиник. Однако уже 26 мая политик заседал перед членами оперативного штаба республики.

- На первом после праздничных выходных совещании Оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом, ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна. Мы уже получили достаточно полезных знаний о борьбе с коронавирусом, - написал Кадыров в социальных сетях.

Глава Чечни опубликовал одну фотографию с заседания. На ней он сидит без маски, на расстоянии от других людей.

Фото с заседания, опубликованное Кадыровым

Фото с заседания, опубликованное Кадыровым

Отметим, однако, что такие же фотографии Кадыров опубликовал на своей странице во ВКонтакте еще 16 мая - за пять дней до госпитализации. Поэтому, возможно, глава оперативного штаба встретился со своими коллегами по видеосвязи, а не лично.

Фото с заседания, проведенного до госпитализации

Фото с заседания, проведенного до госпитализации

Официальных данных о местонахождении Кадырова и его состоянии нет. В Кремле сказали, что также не располагают никакой подобной информацией.

- Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь, - сказал Дмитрий Песков журналистам.

Тем временем чиновники из Чечни в социальных сетях желают Кадырову здоровья.

Пост помощника главы ЧР, брата Кадырова Виситы. "Крепкого тебе здоровья в такое трудное для тебя время, отец"

Пост помощника главы ЧР, брата Кадырова Виситы. "Крепкого тебе здоровья в такое трудное для тебя время, отец"

По состоянию на 26 мая в Чечне зафиксировали 1133 случая заражения COVID-19. Врачи вылечили 690 пациентов, но 13 - им не удалось спасти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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