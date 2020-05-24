2020-05-24T16:40:40+03:00
Общество

Кадыров попросил «силы для победы над вирусом» на фоне слухов о заболевании COVID-19

Глава Чечни выложил видеообращение, но в кадре не появился [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба главы ЧечниФото: пресс-служба главы Чечни
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Кадыров через соцсети поздравил мусульман с религиозным праздником Ураза-байрам и заявил, что жители Чечни «достойно выдержали испытание» — говоря о пандемии.

Глава республики написал еще, что кроме благополучия и мира просит у бога «силы для победы над коварным злом — вирусом COVID-19». И сообщение сопроводил записью прогулки по городу Грозный с его речью за кадром. «Живого» присутствия Рамзана Кадырова в кадре нет. Местные предполагают, что перед ними только аудиообращение чеченского лидера.

Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-Байрама.

Напомним, ряд СМИ со ссылкой на источник писали о госпитализации Кадырова в клинику Москвы с подозрением на коронавирус. В Минздраве Чечни «Комсомолке» никак не комментируют эту информацию.

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А глава республиканского оперштаба и председатель Парламента Чечни Магомед Даудов новость о заражении Кадырова назвал слухом, подчеркнув: «Я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров».

Кстати, у Даудова было подозрение на заражение коронавирусом. О чем рассказывал Кадыров.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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