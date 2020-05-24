В главной мечети Чечни коллективно помолились о спасении от коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T13:59:49+03:00

Единственный в республике религиозный ритуал прошел с учетом профилактики от COVID-19

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В главной республиканской мечети "Сердце Чечни" прошла единственная коллективная праздничная молитва. Ритуал провели в строгом соответствии с нормами предосторожности от COVID-19. Поэтому участие приняли кадии районов, имамы сел и тамады вирдов только младше 60 лет. Обо всем рассказал глава Чечни у себя в соцсети:

- В мероприятии были задействованы волонтёры и врачи, которые проводили дезинфекцию и измеряли температуру, следили за наличием масок и соблюдением социальной дистанции,- подчеркнул Рамзан Кадыров.

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Собравшиеся, как отмечается, провели не только Ид-намаз (праздничная молитва - Прим. Ред.), но попросили у бога спасения от коронавируса.

Напомним, что накануне Кадыров поздравил мусульман с наступлением священного религиозного праздника Ураза-Байрам.

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ИСТОЧНИК KP.RU