В главной мечети Чечни коллективно помолились о спасении от коронавируса
В главной республиканской мечети "Сердце Чечни" прошла единственная коллективная праздничная молитва. Ритуал провели в строгом соответствии с нормами предосторожности от COVID-19. Поэтому участие приняли кадии районов, имамы сел и тамады вирдов только младше 60 лет. Обо всем рассказал глава Чечни у себя в соцсети:
- В мероприятии были задействованы волонтёры и врачи, которые проводили дезинфекцию и измеряли температуру, следили за наличием масок и соблюдением социальной дистанции,- подчеркнул Рамзан Кадыров.
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Собравшиеся, как отмечается, провели не только Ид-намаз (праздничная молитва - Прим. Ред.), но попросили у бога спасения от коронавируса.
Напомним, что накануне Кадыров поздравил мусульман с наступлением священного религиозного праздника Ураза-Байрам.
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ИСТОЧНИК KP.RU