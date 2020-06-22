Рамзан Кадыров объяснил, почему Владимиру Путину стоит баллотироваться на новый срок

Рамзан Кадыров прокомментировал возможность Владимира Путина в пятый раз баллотироваться в президенты России. Своим мнением глава Чечни поделился в социальных сетях.

Поправку о президентских сроках Кадыров считает одной из самых важных. И не понимает, почему ее критикуют. По предположению чеченского лидера, очернение поправок - это проделки западных стран.

Кадыров считает, что искать преемников неуместно. "Кто любит Родину - непременно проголосует за"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мы прекрасно отдаем себе отчет, что на всенародном голосовании будет решаться судьба России и российского народа, наше с вами будущее. Поэтому от нас с вами зависит, останется ли наша страна ведущей державой, - пишет Кадыров.

По мысли Кадырова, суверенность и могущество России пока что держатся в основном на Путине. Его некем заменить.

Кадыров - о поправках к Конституции и Путине.Видео: личная страница политика

- Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными. Кто любит Родину - непременно проголосует за поправки в Основной закон, - заключил Кадыров.

В воскресенье Владимир Путин не исключил возможность в пятый раз баллотироваться в президенты России. Лидер страны призвал не искать себе преемников, а "работать".

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