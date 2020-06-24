2020-06-23T17:17:44+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 24 июня 2020: в регионе умерли 85 пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 24 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Ситуация постепенно выравнивается после недавнего всплеска. Так, за минувший день количество выздоровевших пациентов вновь превысило количество зафиксированных случаев заболеванияСитуация постепенно выравнивается после недавнего всплеска. Так, за минувший день количество выздоровевших пациентов вновь превысило количество зафиксированных случаев заболеванияФото: Иван ВИСЛОВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 24 июня 2020: сообщаем последние вести о распространении COVID-19 в городе и крае.

В Ставропольском крае за прошедшие сутки коронавирусом заболели 90 человек. Об этом утром, 24 июня сообщил глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, ситуация постепенно выравнивается после недавнего всплеска. Так, за минувший день количество выздоровевших пациентов вновь превысило количество зафиксированных случаев заболевания.

Кстати, на Ставрополье запустили бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Сегодня, 23 июня Ирина Ковальчук, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону рассказала, что проверку пройдут 2688 ставропольцев из разных возрастных категорий.

Ковальчук отметила, что это делается для того, чтобы оценить, как наше население отреагировало на встречу с этим опасным вирусом. Есть ли уже на территории региона население, у которого сформировался иммунный ответ, насколько население защищено от коронавируса.

А потом по результатам исследования будут формироваться прогнозы и методы борьбы с COVID-19.

Сдать бесплатный тест на антитела к коронавирусу может любой житель Ставрополья. Для этого надо заполнить анкету на сайте Роспотребнадзора.

А уже этим анкетам специалисты отберут подходящих кандидатов. В первую очередь тех, кто в данный момент не болеет инфекционными заболеваниями. У них в местных больницах возьмут кровь, которую исследуют на наличие антител группы G.

Именно они покажут, что ставрополец уже встретился с коронавирусом и имеет необходимый уровень защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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