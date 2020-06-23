2020-06-23T20:19:45+03:00
Происшествия

Парковому стрелку из Ставрополя дали срок за огонь по охране и полиции

Игорь Крапивин - бывший спецназовец - проведет в тюрьме 13 лет
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе закончилось уголовное разбирательство по факту стрельбы в парке. Подсудимый - Игорь Крапивин - обвинялся в нарушении четырех статей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Сначала пьяный мужчина расстрелял здание МВД на улице Дзержинского. Из двухстволки ИЖ-12 он несколько раз пальнул по двери, козырьку и стенам участка. Затем Крапивин забрел в парк неподалеку и начал гулять не по-детски.

Перестрелка в Ставропольском парке: пьяный омоновец напал на полицейских.

Дорогу злоумышленнику перегородил 55-летний охранник. Но шальной выстрел и угрозы убийством заставили чоповца ретироваться. На помощь подоспел наряд полиции из семи человек. Сотрудники окружили бывшего спецназовца - и началась перестрелка. Полицейские около пяти минут предлагали Крапивину сдаться, но он отвечал только пальбой. На кадрах видно, что стрелок чуть было не попал в одного из сотрудников МВД. Утихомирить дебошира удалось только ранением в ногу.

В течение полутора лет шло следствие по делу. Бывшего сотрудника ОМОН обвиняли в преступлениях, предусматривающих наказание по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 1 статье 119 (угроза убийством), части 2 статьи 167 (умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений), пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, с применением оружия).

- 22 июня 2020 года приговором Ставропольского краевого суда гражданина признали виновным по всем эпизодам предъявленного обвинения и осудили на 13 лет с ограничением свободы сроком на 2 года с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима, - сказано в сообщении ставропольской прокуратуры.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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