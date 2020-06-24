Резонансная история смерти Мадины Умаевой: что показали результаты эксгумации

Резонансная история смерти 23-летней Мадины Умаевой вызвала огромный общественный резонанс. За разбирательство громкого дела взялся глава республики Рамзан Кадыров.

Напомним, 20 июня, в чеченском Гудермесе эксгумировали тело 23-летней матери троих детей. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину её смерти. А эксгумацию решили провести для проверки сообщений в соцсетях о том, что молодая женщина погибла из-за «насильственных действий, совершённых её супругом».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сеть взорвал видеоролик, где вопреки исламским обычаям ночью хоронят девушку.

В кавказских пабликах писали, что молодую мать троих детей убил муж. «Она потратила социальные выплаты и купила телевизор и одежду детям», - делятся в комментариях. Говорят, мол, свекровь была недовольна, «пожаловалась сыну, и тот избил ее до смерти». Потом вызвали скорую помощь, но было поздно.

По версии матери умершей 23-летней жительницы чеченского поселка «Дружба», «муж закопал тело в ту же ночь, чтобы скрыть преступление».

Похороны 23-летней чеченки ночью.

Накануне Рамзан Кадыров три часа выслушивал родственников умершей чеченки, сторону семьи вдовца, а также участников нашумевшей истории. Все эти подробности озвучили в репортаже на ЧГТРК «Грозный».

Глава чеченского следкома Виталий Волков заявил, что результаты экспертизы вскрытия тела умершей будут готовы «примерно через полторы недели».

Мать умершей 23-летней Мадины - о смерти дочери.

Однако осмотр тела не показал видимых повреждений. Также признаков насильственной смерти не нашли сотрудники следственно-оперативной группы, которые выезжали на место вместе с судмедэкспертом.

«По закону нужно закончить предварительную проверку, принять законное процессуальное решение. После того, как судебный эксперт закончит исследование трупа, он отдаст этот труп для захоронения. Государство со своей стороны может помочь вам в захоронении этого трупа», - озвучили на собрании.

Автор репортажа рассказывает, что тело Умаевой после всех экспертиз повторно захоронят:

- Отец девушки также, подавшись разным домыслам, решил, что местом захоронения станет его родовое кладбище. Однако став свидетелем этого разбирательства, свои претензии к семье Хамидовых отзывает. И теперь он убежден, тело должно быть предано земле там, откуда была проведена эксгумация, - говорит голос за кадром.

После этого корреспондент добавляет:

-Абсурд и необоснованность претензии мамы Мадины признают даже те, кто пришел на эту встречу, чтобы отстаивать ее точку зрения. Однако, родственники быстро понимают, что вся ее критика была обоснована на чьих-то предположениях и сплетнях. По факту нет ни одного доказательства в правдивости слов матери и сейчас это очевидно всем в этом зале, - утверждает автор репортажа.

Во время собрания от Хутмат Довлетмирзаевой, матери погибшей чеченки, потребовали назвать первоисточник сообщений о насильственной смерти ее дочери. Хутмат ответила, что вывод о том, что ее дочь убили, она сделала после звонка неизвестной женщины.

Фото: стоп-кадр репортажа на ЧГТРК

- Каждый без исключения пункт, который мать утверждала, что ее дочь была убита, в ходе этой встречи не нашел никаких подтверждений. Как отметил глава республики, он не услышал ни одного факта и свидетельства, на которые можно было бы опереться, чтобы возникли резонные сомнения. Мать видела труп дочери, дяди, тети и племянники Мадины признали безосновательными доводы матери, - завершает этими словами свой репортаж чеченский журналист.

На собрании мать Мадины, Хутмат Довлетмирзаева, ее брат (дядя уиершей девушки) попросили прощения за свои предположения о насильственной смерти молодой родственницы.

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