2020-06-25T16:28:51+03:00
Звезды

«Денег не было: растягивала пачку макарон и плакала»: Сати Казанова откровенно рассказала о бедности

Певица вспомнила трудную жизнь в самом начале звездной карьеры
Андрей ФАДЕЕВ
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Сати Казанова рассказала о тяжелых моментах, которые ей пришлось пережить в начале карьерыСати Казанова рассказала о тяжелых моментах, которые ей пришлось пережить в начале карьерыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня имя Сати Казановой ассоциируется с её песнями, с лоском гламурной жизни, фэшн-показами, на которых звезда и манекенщица так любит дефилировать. И, конечно же, блистательными концертами в России и за рубежом.

Однако путь к славе, как обычно, пролегал для девушки через тернии шоу-бизнеса. Девушке приходилось бедствовать, ходить полуголодной, экономить на метро. Певица вспомнила самые тяжелые времена, когда она нередко ревела в трубку, рассказывая родителям о тяготах, которые с трудом переносила. И поделилась этими воспоминаниями с подписчиками в Instagram.

По словам девушки, «путевку в Москву» она получила по чистой случайности. Красавицу с прекрасным, легким голосом заметил во время одного из выступлений в ресторане видный политик Арсен Каноков. Будущий глава республики, увидев очаровательную девушку, сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться.

— Я познакомила Арсена Башировича с отцом. После долгой и обстоятельной беседы, было принято решение о моём переезде в Москву, — вспоминает Сати. — Что само по себе было чудом — ни один кавказский отец не отпустил бы никуда свою дочь с человеком даже такой безупречной репутации.

Политик помог Сати с квартирой, в которой девушка жила с ещё одной талантливой соседкой из Кабардино-Балкарии. Однако деньги Казановой пришлось зарабатывать самой. Поступив, как и мечтала, в Академию имени Гнесиных, будущая звезда устроилась петь в казино.

— Зарплата была небольшой, но для меня это уже было счастьем! Ведь я занималась тем, что любила и получила возможность творчески развиваться. Правда, не всегда было легко. Порой денег не было: приходилось растягивать пачку макарон. Хотелось плакать. Звонила маме с папой и изо всех сил скрывала слёзы, чтобы не расстраивать родителей. Но иногда нервы сдавали и я могла разрыдаться прямо в трубку, — вспоминает звезда.

Во время одного из таких срывов отец Казановой, вместо сострадания, проявил строгость, которая запомнилась ей на всю жизнь. И стала блестящим уроком.

— Он сказал: «Что ты плачешь? Ты либо идешь до конца, либо сейчас же собираешь вещи и едешь обратно». Эта перспектива повергла меня в ужас. Мне казалось, что я просто не имею права вернуться вот так — побеждённой, с поджатым хвостом, и признать перед собой и всем миром, что я проиграла. Что сдалась. Что я — слабая. Поэтому я выбрала идти до конца. Пахала так, что умудрялась не только содержать себя, но и отправлять деньги родителям. Тогда я ещё не знала, как развернётся мой сюжет, но верила, что за поворотом всегда есть место для очередного чуда, — резюмировала звезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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