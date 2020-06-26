Аферисты предлагают пенсионерам оформить несуществующие выплаты

Зафиксированы случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками пенсионного фонда, звонят пожилым людям, рассказывают о положенной им денежной выплате. Получить средства, по их словам, можно при условии предоставления данных банковского счета или карты.

Иногда злоумышленники также могут рассылать SMS-сообщения с информацией о якобы начисленной компенсации с сайта, замаскированного под портал госуслуг или предлагают перевести некую сумму на сторонний счет для уплаты госпошлины за будущую компенсацию.

Ставропольцам нужно быть бдительными и предупредить престарелых родственников об активизации аферистов. Важно помнить, что сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону. Вся необходимая информация для начисления пенсий и других выплат у них уже имеется. Потому разговоры такого плана вести с незнакомцами категорически не стоит.

В качестве примера верного поведения в подобных ситуациях в Главном управлении МВД России по Ставрополью приводят недавний случай в Ессентуках. В июне 2020 года 80-летней жительнице города-курорта позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из госучреждений, осуществляющих выплаты. Он сообщил, что ей полагается надбавка к пенсии и попытался убедить ее предоставить реквизиты банковских карт.

Однако пенсионерка проявила бдительность и, прервав разговор, не попалась на уловки мошенника. Она даже поспешила обратиться с заявлением в местный отдел внутренних дел. Следственным отделом ОМВД России по городу Ессентуки по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 («покушение на совершение мошенничества») Уголовного кодекса РФ. Полиция приступила к оперативно-розыскным мероприятиям, направленным на установление личности и местонахождения злоумышленника.

В ставропольской полиции подчеркивают, что телефонное финансовое мошенничество по-прежнему остается острой проблемой - ставропольцы продолжают верить аферистам и перечислять на их счета свои деньги. Причем порой в довольно крупных размерах.

Так, в июне 46-летний житель Пятигорска отправил мошенникам около трех миллионов рублей, поверив звонку неизвестного с сообщением о том, что ему положена многомиллионная компенсация за ранее приобретенные через интернет лекарственные препараты. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 («мошенничество») УК РФ.

Основными схемами злоумышленников, по данным ставропольского ГУ МВД России, остаются звонки из якобы финансовых организаций, поступают предложения в получении компенсации за приобретенные ранее некачественные лекарственные препараты, а также снятие порчи и оплата товаров и услуг в интернете.

Потому в очередной раз напомним, что при телефонных звонках, где незнакомый собеседник пытается говорить о ваших деньгах, лучше всего будет прервать разговор и при сомнениях перезвонить по контактному телефону с официального сайта организации. Также вводите свои личные данные только на проверенных ресурсах, не сообщайте коды подтверждения платежей чужим людям, а на обещания «золотых гор» по телефону, в мессенджерах и SMS твердо отказывайтесь.

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