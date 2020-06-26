Как получить новые «детские»

В связи с тем, что ряд мер господдержки населения, запущенных в период пандемии, пролонгируется, сохранит актуальность напоминание. Нужно внимательно следить за официальной новостной повесткой: ведомства стараются активно информировать об условиях получения тех или иных выплат.

Причем в связи с эпидемиологической ситуацией многие процедуры или вовсе отменены, или значительно упростились. Потому скептически относитесь к «выгодным» предложениям об ускорении официальных процедур, комиссиях за соцвыплаты, а также проверяйте, куда вносите персональные данные и т. д.

В частности, НИКАКИХ действий не требуется от большинства ставропольцев для получения новой выплаты на детей, о которой объявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 23 июня. В Отделении Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю подчеркивают, обращаться никуда не надо - ни лично, ни дистанционно.

Выплата будет произведена автоматически. ПФР в беззаявительном порядке оформит и перечислит средства на основании ранее принятых решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей.

По последним данным, ранее установленную единовременную выплату 10 тысяч рублей в июне получили более 90% ставропольских семей на почти 400 тысяч детей края. Еще на более 85 тысяч детей до 3 лет ставропольские семьи получили ежемесячные выплаты 5 тысяч рублей.

Дополнительно к этим деньгам Пенсионный фонд России в июле выплатит родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Соответственно, абсолютному большинству родителей не нужно ничего предпринимать.

Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за упомянутыми выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев - соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. Подать их можно лично в МФЦ или в территориальном отделении ПФР.

Другой вариант - онлайн-формат через портал госуслуг. Последний вариант предпочтительнее. Но подчеркнем, здесь принципиально важно самостоятельно заходить на портал госуслуг, досконально проверяя адресную строку, и не переходить по сомнительным ссылкам. Ссылки на фишинговые сайты, как правило, распространяются в электронных сообщениях и в социальных сетях.

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