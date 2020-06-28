2020-06-27T21:45:51+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 28 июня 2020: в регионе растет число умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 28 июня 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Владимир Владимиров продлил действие режима повышенной готовности в крае. Он продлен до особого распоряженияВладимир Владимиров продлил действие режима повышенной готовности в крае. Он продлен до особого распоряженияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 28 июня 2020: публикуем последние статистические данные и свежие новости о коронавирусе. По состоянию на утро 27 июня в крае зафиксировали 4875 случаев заражения COVID-19. За сутки врачи поставили диагноз COVID-19 104 раза. Всего от коронавируса скончались 92 пациента. Выздоровели – 2796.

Губернатор Ставрополья подписал распоряжение, согласно которому собственники универсальных рынков на Кавминводах должны принять меры по обеспечению безопасности покупателей.

В том числе, рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Торговля на территории рынков непродовольственными товарами допускается только при соблюдении действующих ограничительных мер, включая наличие индивидуальных средств защиты, соблюдение социального дистанцирования.

В случае нарушения требований, предпринимателям могут быть выданы предписания Роспотребнадзора.

Кстати, Владимир Владимиров продлил действие режима повышенной готовности в крае. Он продлен до особого распоряжения.

Напомним, режим был объявлен в регионе 18 марта в связи с угрозой распространения вируса COVID-19. Изначально действие документа ограничивалось 1 июля. Теперь режим продлен на неопределенный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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