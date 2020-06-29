Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 29 июня 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 29 июня 2020 года. Актуальная информация о распространении болезни внутри региона, населенные пункты, являющиеся очагами заражения — все это в публикации «КП - Северный Кавказ».
Согласно последним данным, опубликованным ставропольским Роспотребнадзором, коронавирус обнаружен в большей части населенных пунктов края. Эпицентрами остаются большие города — Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, Ессентуки. Однако зафиксированы вспышки и в небольших населенных пунктах — селе Кочубеевское, Благодарном, Левокумском и так далее.
«Комсомольская правда» собрала данные обо всех населенных пунктах, где число заболевших превышает или равно 5 жителям. Публикуем их полный список:
Ставрополь — 619
Пятигорск — 420
Кисловодск — 279
Невинномысск — 276
Ессентуки — 211
Кочубеевское — 113
Михайловск — 111
Благодарный — 100
Минеральные Воды — 87
Левокумское — 82
Георгиевск — 78
Нефтекумск — 72
Ессентукская — 71
Иноземцево — 69
Будённовск — 67
Арзгир — 63
Степное — 44
Незлобная — 39
Ипатово — 39
Эдельбай — 38
Горячеводский — 34
Лысогорская — 34
Светлоград — 33
Зольская — 32
Иргаклы — 31
Суворовская — 31
Барсуковская — 30
Озек-Суат — 29
Новопавловск — 27
Казьминское — 26
Донское — 26
Ачикулак — 25
Железноводск — 20
Курская — 19
Соломенское — 19
Александровское — 19
Юца — 18
Ивановское — 18
Каясула — 17
Мирный — 17
Шарахалсун — 17
Беломечетская — 16
Эдиссия — 16
Балахоновское — 15
Архангельское — 15
Солдато-Александровское — 14
Свободы — 14
Дивное — 13
Прасковея — 13
Новозаведенное — 13
Прасковея — 13
Новоалександровск — 12
Урожайное — 12
Винсады — 12
Русское — 12
Обильное — 12
Краснокумское — 12
Махмуд-Мектеб — 12
Тукуй-Мектеб — 12
Затеречный — 11
Грушевское — 11
Крымгиреевское — 11
Медведев — 11
Подгорная —11
Величаевское — 10
Новоромановское — 10
Старомарьевка — 10
Кара-Тюбе — 10
Малый Барханчак — 9
Турксад — 9
Абдул-Газы — 9
Владимировка — 9
Канглы — 9
Ясная Поляна — 9
Привольный — 9
Андрей-Курган — 9
Изобильный — 8
Пелагиада — 8
Маяк — 8
Алексеевское — 8
Правокумское — 8
Казинка — 8
Красногвардейское — 7
Славенский — 7
Крутобалковский — 7
Казинка — 7
Константиновское — 7
Кучерла — 7
Летняя Ставка — 7
Петропавловское — 7
Полыновский — 7
Спасское — 7
Курсавка — 7
Перевальный — 7
Красный Пахарь — 7
Санамер — 7
Комсомолец — 7
Орловка — 7
Графский — 7
Полыновский — 7
Сабан-Антуста — 6
Преображенское — 6
Бурлацкое — 6
Новоселицкое — 6
Александрия — 6
Верхнерусское — 6
Карамурзинский — 6
Новая Деревня — 6
Левокумка — 6
Анджиевский — 6
Пятигорский — 6
Серноводское — 6
Ленинский — 6
Преображенское — 6
Грачевка — 5
Безопасное — 5
Дербетовка — 5
Юсуп-Кулакский — 5
Кендже-Кулак — 5
Чограйский — 5
Надежда — 5
Нагутское — 5
Первомайский — 5
Новоблагодарное — 5
Марьинская — 5
Пролетарский — 5
Александрийская — 5
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ИСТОЧНИК KP.RU
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