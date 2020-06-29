Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 29 июня 2020 года. Актуальная информация о распространении болезни внутри региона, населенные пункты, являющиеся очагами заражения — все это в публикации «КП - Северный Кавказ».

Согласно последним данным, опубликованным ставропольским Роспотребнадзором, коронавирус обнаружен в большей части населенных пунктов края. Эпицентрами остаются большие города — Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, Ессентуки. Однако зафиксированы вспышки и в небольших населенных пунктах — селе Кочубеевское, Благодарном, Левокумском и так далее.

«Комсомольская правда» собрала данные обо всех населенных пунктах, где число заболевших превышает или равно 5 жителям. Публикуем их полный список:

Ставрополь — 619

Пятигорск — 420

Кисловодск — 279

Невинномысск — 276

Ессентуки — 211

Кочубеевское — 113

Михайловск — 111

Благодарный — 100

Минеральные Воды — 87

Левокумское — 82

Георгиевск — 78

Нефтекумск — 72

Ессентукская — 71

Иноземцево — 69

Будённовск — 67

Арзгир — 63

Степное — 44

Незлобная — 39

Ипатово — 39

Эдельбай — 38

Горячеводский — 34

Лысогорская — 34

Светлоград — 33

Зольская — 32

Иргаклы — 31

Суворовская — 31

Барсуковская — 30

Озек-Суат — 29

Новопавловск — 27

Казьминское — 26

Донское — 26

Ачикулак — 25

Железноводск — 20

Курская — 19

Соломенское — 19

Александровское — 19

Юца — 18

Ивановское — 18

Каясула — 17

Мирный — 17

Шарахалсун — 17

Беломечетская — 16

Эдиссия — 16

Балахоновское — 15

Архангельское — 15

Солдато-Александровское — 14

Свободы — 14

Дивное — 13

Прасковея — 13

Новозаведенное — 13

Прасковея — 13

Новоалександровск — 12

Урожайное — 12

Винсады — 12

Русское — 12

Обильное — 12

Краснокумское — 12

Махмуд-Мектеб — 12

Тукуй-Мектеб — 12

Затеречный — 11

Грушевское — 11

Крымгиреевское — 11

Медведев — 11

Подгорная —11

Величаевское — 10

Новоромановское — 10

Старомарьевка — 10

Кара-Тюбе — 10

Малый Барханчак — 9

Турксад — 9

Абдул-Газы — 9

Владимировка — 9

Канглы — 9

Ясная Поляна — 9

Привольный — 9

Андрей-Курган — 9

Изобильный — 8

Пелагиада — 8

Маяк — 8

Алексеевское — 8

Правокумское — 8

Казинка — 8

Красногвардейское — 7

Славенский — 7

Крутобалковский — 7

Казинка — 7

Константиновское — 7

Кучерла — 7

Летняя Ставка — 7

Петропавловское — 7

Полыновский — 7

Спасское — 7

Курсавка — 7

Перевальный — 7

Красный Пахарь — 7

Санамер — 7

Комсомолец — 7

Орловка — 7

Графский — 7

Полыновский — 7

Сабан-Антуста — 6

Преображенское — 6

Бурлацкое — 6

Новоселицкое — 6

Александрия — 6

Верхнерусское — 6

Карамурзинский — 6

Новая Деревня — 6

Левокумка — 6

Анджиевский — 6

Пятигорский — 6

Серноводское — 6

Ленинский — 6

Преображенское — 6

Грачевка — 5

Безопасное — 5

Дербетовка — 5

Юсуп-Кулакский — 5

Кендже-Кулак — 5

Чограйский — 5

Надежда — 5

Нагутское — 5

Первомайский — 5

Новоблагодарное — 5

Марьинская — 5

Пролетарский — 5

Александрийская — 5

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