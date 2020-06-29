Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 29 июня 2020: больше 5 тысяч человек заболели COVID-19

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 29 июня 2020: мы собрали самую актуальную информацию о распространении коронавируса в Ставрополе и Ставропольском крае. Число зараженных и выздоровевших, количество летальных исходов и тенденции от «КП - Северный Кавказ».

По последним данным на утро 29 июня 2020 года число заболевших коронавирусом продолжает расти. За сутки COVID-19 был диагностирован у 90 жителей Ставропольского края, общее число заразившихся перевалило за 5 тысяч — 5063 человека.

Число активных зараженных тоже продолжает расти. За сутки прибавилось 43 зараженных пациента, всего таких — 2119 человек. Однако позитивные тенденции также есть — 32 человека выписаны из больниц в связи с полным выздоровлением. За весь период выписано 56% заболевших — 2849 жителей Ставрополья справились с коронавирусом.

К несчастью, количество смертей также продолжает расти. За сутки скончался ещё один человек, общее число летальных исходов за весь период — 95.

К числу последних новостей относится продление губернатором режима повышенной готовности в связи с эпидемией. Он был введен 18 марта и заканчивался 1 июля, однако после подписания нового указа он будет бессрочным — до соответствующего указа главы региона.

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