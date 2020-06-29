"Только близкие знают": рыбак рассказал, как сделал состояние после госслужбы

Бывший госслужащий из Махачкалы - Якуб Меджидов - разбогател, как только ушел с работы. На пенсии он решил испытать удачу в лотереях - и заработал на этом состояние. Историю успеха рассказывает пресс-служба "Столото".

Якуб давно следит за розыгрышами телевизионных лотерей. Порой и сам участвует. В канун победной попытки махачкалинец услышал благоприятный гороскоп - звезды сулили мужчине удачу. Тогда он отправился в магазин, где всегда покупает билеты. Приобрел - и забыл о нем.

Первой о победе узнала продавщица.

- За результатами розыгрыша отправился туда же. Когда продавец поздравила меня с победой, я не поверил, - поделился Якуб, который получил 700 тысяч рублей.

Мужчина рассказал о выигрыше семье и друзьям. Теперь все они ищут знаки, чтобы не упустить победу. А Якуб тем временем не знает, куда потратить деньги. Вполне возможно, часть средств уйдет на хобби: житель Махачкалы - заядлый рыбак.

Якуб Меджидов. Фото: "Столото"

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