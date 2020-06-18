2020-06-18T16:14:19+03:00
Общество

Лучше цветов и игрушек: водитель стал миллионером после удачного подарка жене

Фажрудин Эмиргамзаев из Дагестана решил удивить супругу набором лотерейных билетов
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Фажрудин Эмиргамзаев запомнит это 8 Марта навсегда. Случайный подарок для жены сделал семью водителя миллионерами. Только жаль, что осчастливить супругу в сам праздник не удалось - победный лотерейный билет они обнаружили через несколько дней. О необычном дарении рассказывает пресс-служба "Столото".

Мужчина не раскрыл на вручении чека, как жена восприняла его удивительный подарок. На 8 Марта он дал ей несколько наборов лотерейных билетов. Про розыгрыши пара напрочь забыла, и только Фажрудин решился проверить билеты. После этого он понял - подарок удался.

- Когда появилась сумма с большим количеством нолей, я вздохнул полной грудью. Сфотографировал экран и отправил жене, чтобы она своими глазами увидела, как нам повезло, - поделился победитель, не скрывая счастья.

На лотерее дагестанская семья заработала 1,1 миллиона рублей. У пары двое детей. Они давно мечтали о собственной квартире, а тут такая возможность. Для Фажрудина это также хороший шанс обеспечить семье комфортное существование даже во время его длительных рейсов по работе. В свободное время дагестанец заботится о маленькой дочке и сыне.

Счастливый обладатель миллиона. Фото: пресс-служба "Столото"

Счастливый обладатель миллиона. Фото: пресс-служба "Столото"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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