Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 30 июня 2020: больше 5 тысяч человек заболели COVID-19

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 30 июня 2020: мы собрали самую актуальную информацию о распространении коронавируса в Ставрополе и Ставропольском крае. Число зараженных и выздоровевших, количество летальных исходов и тенденции от «КП - Северный Кавказ».

Выход в лидеры: на Ставрополье самая высокая заболеваемость коронавирусом в СКФО 00:00 00:00

По последним данным на утро 30 июня 2020 года число заболевших коронавирусом продолжает расти.

За сутки COVID-19 был диагностирован у 78 жителей Ставропольского края, общее число заразившихся перевалило за 5 тысяч — 5141 человека. Всего жертвами болезни стали 97 жителей региона. Выздоровели 2963.

Их хороших новостей: стали известны результаты повторных исследований на COVID-19 у 58 членов комиссий Ставрополья. Выяснилось, что все они здоровы. К счастью, результаты предварительного тестирования не подтвердились.

Напомним, по предварительным данным, у 58 сотрудников выявилось подозрение на коронавирус. Этих людей отправили на карантин. И в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора им назначили дополнительное, более углубленное исследование методом ПЦР.

На эпидемиологическую безопасность проверят пункты ЕГЭ на Ставрополье. Экзамены начнутся 3 июля. На данный момент в регионе подготовлено 87 пунктов их сдачи. Каждый из них должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами для защиты здоровья выпускников. Об этом говорили на рабочем совещании в краевом правительстве. Владимир Владимиров отметил, что:

- Единый госэкзамен в крае должен пройти не только честно, но и безопасно.

Губернатор Ставрополья поручил до 1 июля провести проверки всех пунктов сдачи экзамена.

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