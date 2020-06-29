«Подкрался и расстрелял в затылок»: чеченец застрелил трех военных ради вступления в террористическую группировку

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к 18 годам колонии ранее оправданного таксиста Расамбека Бекмурзаева. Его признали виновным в убийстве трех военнослужащих на автомобильном рынке Урус-Мартана в 2000 году. Напомним, что в 2019 году его оправдал суд присяжных, не найдя доказательств вины подозреваемого.

— Бекмурзаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима, — сообщает пресс-служба суда.

Суд посчитал его виновным в убийстве трех военнослужащих 8 октября 2000 года. Двое сотрудников внутренних войск МВД и офицер ФСБ покупали запчасти, когда неизвестный, вооружённый пистолетом Макарова подошел к ним со спины и убил силовиков тремя выстрелами в затылок. Следователи полагают, что это было «вступительным заданием» террористической группировки. После расправы боевик забрал служебное оружие — два автомата и патроны, распугал толпу выстрелами и скрылся. После чего, вместе с сообщниками вступил в ряды бандформирований, успешно пройдя «тест».

Расамбек Бекмурзаев после задержания в 2017 году. Фото: ГУ МВД по Чеченской Республике

Одним из главных аргументов обвинения стали заявления бывшего члена преступной группировки. Во время очной ставки он узнал подозреваемого и заявил, что состоял в преступной группировке вместе с Расамбеком.

Напомним, что на момент задержания он работал водителем такси в Чеченской Республике и даже не пытался скрываться. В апреле 2019 года Бекмурзаева оправдал Северо-Кавказский окружной военный суд. Несмотря на освобождение подозреваемого в зале суда, после апелляции дело вернулось на рассмотрение. В итоге присяжные признали вину Бекмурзаева.

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