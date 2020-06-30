2020-06-30T13:02:22+03:00
Спорт

«Хабиб — самый дорогой тамада»: менеджер назвал цену публичного выступления бойца

Али Абдель-Азиз поспорил с Forbes, указав, что время чемпиона стоит гораздо дороже
Андрей ФАДЕЕВ
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Хабиб Нурмагомедов не выступает публично меньше, чем за $300 тысячХабиб Нурмагомедов не выступает публично меньше, чем за $300 тысячФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поспорил с данными Forbes о цене публичного выступления своего подопечного. По словам представителя дагестанца, в подсчеты издания закралась ошибка — появление Хабиба на публике стоит в разы дороже.

Цитируя статью Forbes, где указывалась минимальная сумма в $78 тысяч за выступление, Абдель Азиз написал в Twitter:

— Здесь небольшая ошибочка. За день на публичных мероприятиях Хабиб Нурмагомедов берет не менее $300 тысяч.

Али Абдель-Азиз назвал ценник за публичное выступление Нурмагомедова

Али Абдель-Азиз назвал ценник за публичное выступление Нурмагомедова

В комментариях такое заявление вызвало неоднозначную реакцию. «Получается, Хабиб — самый дорогой тамада» и «купается в деньгах», с иронией отмечают пользователи соцсетей. Защищать идола бросились фанаты, которые подчеркивают, что «он честно заслужил каждый заработанный пенни».

— Взгляните на современных бойцов MMA, — пишет другой пользователь. — На их кислые мины. Все они — на скамейке запасных. В отличие от них, Хабиб никогда не предавал свои идеалы, шел к успеху самым трудным путем и всегда был честен. Для меня это радость — видеть как честный трудяга добрался до вершины.

Напомним, что сейчас Нурмагомедов начал готовится к следующему бою. Его оппонентом однозначно станет обладатель временного пояса чемпиона Джастин Гэтжи. Согласно заявлением Абдель-Азиза, чемпион должен выступить на UFC 253 в Абу-Даби, который состоится 19 сентября. Таким образом, титульный бой Хабиб — Гэтжи станет хедлайнером турнира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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