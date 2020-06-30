Яна Рудковская устроила разборки с мамой из-за поездки Гном Гномыча в Кисловодск

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская устроила показательные "разборки" с мамой. Ссору она сняла на видео и выложила в социальные сети. Женщины "поругались" из-за вопроса - кто будет сидеть с Гном Гномычем. Проиграла мама ребенка.

На видео женщины начинают ругаться, кто будет сидеть с мальчиком. Главным аргументом мамы Рудковской в споре стало свидетельство о рождении. Документом она обосновала свой отказ сидеть с Гном Гномычем.

Яна Рудковская спорит с мамой из-за поездки в Кисловодск с сыном.Видео: соцсети

Ролик, однако, носил юмористический характер. Озвучили кадры артистки из "Comedy Woman".

- Разборки с мамои . Бывает и такое. В итоге на сборы в Кисловодск Саню везу я, - написала Рудковская. Для этого мама временно забудет о "секретном проекте" и круглосуточной занятости в нем.

Многим юмористический ролик звезды понравился. Но некоторые заметили, что продюсеру не хватает актерского мастерства, чтобы хорошо отыграть разочарование. Видео, несмотря на это, не может умилять своей добротой, сходятся во мнении комментаторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красота Кисловодска поразила итальянского певца и актера

Он признался, что парк ставропольского курорта красивее, чем Вилла Боргезе в Риме (подробности)