Смерть за пощечину: сыновей дагестанского депутата ищут за убийство мажора-сверстника

Конфликт влиятельных отпрысков двух дагестанских семей закончился кровавой драмой: один из оппонентов скончался от огнестрельных ранений, второй — в бегах, вместе с братом и другом-борцом, занимавшим призовые места на европейских первенствах. Подробности преступления сообщили в следственном управлении СКР по Республике Дагестан.

Роковым оказался вечер 23 июня. Сын депутата Народного собрания республики Дагестан Суракат Асиятилов проводил вечер в компании племянника бывшего главы «Дагавтодора» Абдулбасира Омарова. Около 22:00 в парке Ленинского комсомола в Махачкале между двумя мажорами вспыхнула ссора. Что стало её причиной, следствие не уточняет. Итогом стал удар в область лица — пощечина, которую получил от спутника Суракат Асиятилов.

Как полагает следствие, сын влиятельного чиновника воспринял это, как непростительное оскорбление. Смыть его можно было только кровью обидчика. Поэтому Асиятилов позвонил брату Хусейну и Нурмагомеду Гаджиеву — призеру чемпионата Европы по вольной борьбе. Попросил раздобыть оружие и привести людей. Уже тогда он назвал конечную цель — убийство Омарова.

В 22:40 Суракат и Абдулбасир снова встретились. На этот раз на территории «Махачкалаводоканала». Сходящий с ума от ярости Асиятилов бросился на обидчика с пистолетом — присутствующие разняли молодых людей и попытались решить конфликт миром. Но у оскорбленного сына чиновника был другой план.

Убийство Абдулбасира Омарова. В убийстве подозревают сыновей депутата НС Дагестана Сураката и Хусейна Асиятиловых. Оперативное видео.

В этот момент на территорию «Махачкалаводоканала» вбежали порядка 20 человек, которых вели Хусейн Асиятилов и Нурмагомед Гаджиев, вооруженные пистолетами. Началась драка, Омаров, почуяв западню, пытался добежать до своей машины. Тщетно. Его догнали, повалили и расстреляли прямо на земле.

Преступники скрылись, на место событий приехала «Скорая». Раненого довезли до больницы, но оказать ему помощь не успели — парень скончался от множества пулевых ранений.

Располагая всей этой информацией и подробными видеозаписями с камер наблюдения, следователи вынесли постановление о привлечении братьев Асиятиловых и Гаджиева в качестве обвиняемых по уголовному делу.

— Им вменяется совершение преступлений по статьям «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконный оборот оружия». Подозреваемые объявлены в розыск, — сообщили в следственном управлении СКР по Республике Дагестан.

Однако найти следы мажоров-убийц пока не удалось. Полиция и следователи продолжают оперативные мероприятия и расследование уголовного дела.

В число подозреваемых попал призер чемпионатов Европы по вольной борьбе Нурмагомед Гаджиев. Фото: СДЮСШОР по вольной борьбе имени Гамида Гамидова

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