«Его ненавидит вся республика»: экс-мужу жестоко убитой осетинки предъявили обвинение по пяти статьям

Обвиняемому в нашумевшем убийстве экс-супруги Регины Гагиевой предъявили обвинение по пяти статьям. Так, Вадим Техов ответит за побои, угрозу убийством, покушение на убийство двух лиц, из хулиганских побуждений, грабеж и убийство. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР России по Северной-Осетии.

Как окровавленную Регину забирала скорая 00:00 00:00

Напомним, резонансное убийство 22-летней жительницы Владикавказа произошло осенью 2019 года. Однако, по версии следствия, проделки злоумышленника начались ранее. Так, 29 апреля 2018 года Техов пришел на работу к своей жене. Супруги поругались, муж побил ее на рабочем месте. А до этого злоумышленник уже

привлекался к административному наказанию за нанесение побоев. После этого проследовал за потерпевшей во двор одного из частных домов во Владикавказе. Там он пристав нож, стал угрожать ей убийством.

Громкое дело длилось около полугода. Правоохранители допросили более 30 свидетелей, провели более 20 различных экспертизФото: СОЦСЕТИ

Далее: в ночь на 3 ноября 2018 года возле одного из баров во Владикавказе Техов поссорился с двумя мужчинами. Одному из них он дважды ударил в живот ножом. В инцидент вмешался друг потерпевшего. Техов в ответ ранил и его, а потом сбежал. Мужчинам оказали медпомощь. Их жизни были спасены.

А главная трагедия произошла 18 сентября 2019 года. Около 14: 10 Вадим Техов приехал на работу к уже бывшей жене, отобрал ее мобильный и стал требовать разблокировать его. Регина всячески отказывалась. Приревновав девушку, Техов достал нож нанес Регине около 15 ранений.

Когда потерпевшая потеряла сознание, обвиняемый скрылся. Девушку экстренно доставили в республиканскую клиническую больницу Владикавказа. Молодая мать боролась за жизнь, около недели. Однако, от полученных ранений скончалась, не приходя в сознание. У Регины остался трехлетний сын. После смерти матери и ареста отца, органы опеки передали малыша на воспитание родителям девушки.

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Вадима Техова задержали. Громкое дело длилось около полугода. Правоохранители допросили более 30 свидетелей, провели более 20 различных экспертиз, более 10 обысков и выемок.

В Санкт-Петербурге Техову провели психолого-психиатрическую экспертизу. Его признали вменяемым, «осознававшим фактический характер и общественную опасность своих действий при совершении инкриминируемых деяний».

Сотни людей пришли проститься с Региной Гагиевой.В Северной Осетии простились с Региной Гагиевой, которая умерла после жестокого нападения бывшего мужа Вадима Техова. На похороны 22-летней девушки пришли сотни людей родные, близкие, знакомые, соседи и просто неравнодушные люди. У дома Гагиевых дежурили врачи скорой помощи - у присутствующих сдавали нервы, многим требовалась медицинская помощь. 18 сентября по мессенджерам разлетелось видео кровавой сцены, где Техов пришёл к своей бывшей жене на работу. На кадрах видно, как он, стоя перед сидящей девушк

Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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В сентябре Вадим Техов дважды нарушал режим домашнего ареста, и в обоих случаях оперативный работник уголовно-исполнительной инспекции уведомлял об этом следственное управление МВД (подробнее).

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