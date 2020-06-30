2020-06-30T18:50:05+03:00
Общество

«Кто может заменить его?»: Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом

Также он призвал жителей республики прийти на голосование по поправкам в Конституцию РФ
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: личная страница главы Чечни в соцсетиФото: личная страница главы Чечни в соцсети
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 30 июня во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России.

- Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера мирового масштаба. Мы должны гордиться этим, - считает глава Чечни.

Предложение главы республики прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что такой пост не предусмотрен Конституцией России.

- Конституцией такая должность не предусмотрена, - подчеркнул представитель Кремля.

Также Кадыров на собрании призвал земляков прийти на голосование по поправкам в Конституцию РФ.

- Мы граждане этой великой страны, наш чеченский язык - государственный язык, религия у нас на первом месте. Для всех мусульман открыты мечети. Мы же служим ради вас, если мы вас устраиваем, тогда не ленитесь, выходите на выборы, - считает чеченский лидер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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