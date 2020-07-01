Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 1 июля 2020: больше 5 тысяч человек заболели COVID-19

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 1 июня 2020: мы собрали самую актуальную информацию о распространении коронавируса в Ставрополе и Ставропольском крае. Число зараженных и выздоровевших, количество летальных исходов и тенденции от «КП - Северный Кавказ».

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По последним данным на утро 1 июля 2020 года число заболевших коронавирусом продолжает расти.

За сутки COVID-19 был диагностирован у 78 жителей Ставропольского края, общее число заразившихся перевалило за 5 тысяч — 5141 человека. Всего жертвами болезни стали 97 жителей региона. Выздоровели 2963.

На 63 участках Ставропольского края предусмотрено использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов).

За час до начала голосования все помещения пройдут санитарную обработку, также будет проводиться дезинфекция рук, контролироваться соблюдение социальной дистанции.

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