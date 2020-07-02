2020-07-01T23:05:43+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 2 июля 2020: в больницах много мест

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 2 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 2 июня 2020: снижается потребность в местах в больницах. Сейчас развернуто 940 инфекционных коек, из которых сейчас заполнены 491. В самые трудные времена было занято 769 кроватей.

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По сведениям федерального оперативного штаба на утро 2 июля, в республике выявили 3599 инфицированных. За сутки диагноз COVID-19 поставили 79 раз. Врачи спасли 1491 пациента. 12 человек, к сожалению, умерли.

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Больше всего инфицированных, по информации на 2 июля, зарегистрировали в Черкесске - 1650 местный житель. Далее расположились Хабезский (420 жителей), Малокарачаевский (240), Усть-Джегутинский (197), Абазинский (204), Зеленчукский (200) и Карачаевский (140) районы. В остальных территориях зараженных меньше 130.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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