Коронавирус в КЧР, последние новости на 2 июля 2020: в больницах много мест

Коронавирус в КЧР, последние новости на 2 июня 2020: снижается потребность в местах в больницах. Сейчас развернуто 940 инфекционных коек, из которых сейчас заполнены 491. В самые трудные времена было занято 769 кроватей.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По сведениям федерального оперативного штаба на утро 2 июля, в республике выявили 3599 инфицированных. За сутки диагноз COVID-19 поставили 79 раз. Врачи спасли 1491 пациента. 12 человек, к сожалению, умерли.

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Больше всего инфицированных, по информации на 2 июля, зарегистрировали в Черкесске - 1650 местный житель. Далее расположились Хабезский (420 жителей), Малокарачаевский (240), Усть-Джегутинский (197), Абазинский (204), Зеленчукский (200) и Карачаевский (140) районы. В остальных территориях зараженных меньше 130.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 2096 человек.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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