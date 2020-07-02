«Пожалел красавицу и впустил в дом»: дагестанец забил добродушного раввина, защищая «сестру»

Завершено расследование уголовного дела об убийстве добросердечного дагестанского раввина. В конце зимы он впустил в свой дом незнакомую девушку, попавшую в беду. В начале марта — погиб от руки её «брата».

Все начиналось, как история чудесной человеческой доброты. В дагестанском Буйнакске пожилой раввин встретил на улице красавицу, попавшую в беду. Девушке некуда было пойти, нечего есть. Мужчина проявил сострадание и великодушие: пригласил несчастную в дом, обогрел и накормил.

Однако, как сообщают источники «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах, дальше стало происходить странное. Сначала в квартиру раввина пришел мужчина, представившийся братом красавицы. Добросердечный старик впустил пожить и его. Спустя некоторое время, 34-летний мужчина начал сильно конфликтовать с хозяином, обвиняя его в посягательствах на честь своей сестры.

Все закончилось чудовищным скандалом 13 марта. Точные его причины источник назвать отказался, однако известно, что молодой мужчина напал на старика и стал его жестоко избивать. Эту информацию подтверждает и Следственный комитет.

Место преступления. Фото: следственное управление СКР по Республике Дагестан

— Находясь в гостях у 66-летнего местного жителя, в ходе возникшего скандала в последующем переросшего в драку, из-за возникших личных неприязненных отношений, нанес множество ударов кулаками и ногами по голове и телу последнего, — сообщает пресс-служба ведомства.

После избиения пожилой раввин впал в кому. Пять дней врачи пытались спасти старика — тщетно. Он скончался, не приходя в себя.

В СК подробности расследования не комментируют, однако следствие должно было установить, в каких отношениях на самом деле состояли красавица и убийца. Сам мужчина на допросе в полиции также утверждал, что девушка приходится ему сестрой.

— Уголовное дело против 34-летнего подозреваемого по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» передано в суд, — резюмировали в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

Пять дней врачи пытались спасти раввина - тщетно.Видео: МВД по Республике Дагестан

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