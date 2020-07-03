2020-07-03T11:29:12+03:00
Происшествия

«Отлавливал и издевался»: на депутата завели уголовное дело после видео с пытками беркутов

Народный избранник установил специальный капкан отлова редких птиц [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фото / фигурант дела. Фото: ГУ МВД по РДИллюстративное фото / фигурант дела. Фото: ГУ МВД по РДФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следственный комитет Республики Дагестан возбудил уголовное дело по двум статьям против депутата, издевавшегося над краснокнижными птицами. Народный избранник отлавливал орлов, беркутов и ястребов, бил их палками и учил этому своего малолетнего сына.

Расследование началось после публикации в соцсетях скандальных видео. На общественный резонанс отреагировали в МВД, начав проверку публикаций. Выяснилось, что на кадрах — депутат Курахского районного собрания депутатов. Материалы были переданы в Следственный комитет.

Депутат ловил орлов, беркутов и ястребов в капкан, установленный на клетке с курицей.

— Мы не уполномочены вести расследование против спецсубъекта, — рассказала «КП - Северный Кавказ» глава пресс-службы ГУ МВД Гаяна Гариева. — Но могу сказать, что во время проверки были обнаружены и другие подобные видеозаписи. На них зафиксировано, как человек, похожий на фигуранта отлавливал и издевался над краснокнижными птицами. Число пострадавших орлов, беркутов и ястребов могло идти на десятки.

Народный избранник выдвинул свою версию — капкан был установлен для отлова животного, таскавшего кур. По его словам, никаких противозаконных действий у него не было даже в мыслях, а сильные удары металлической трубой нужны были чтобы просто «приглушить» беркута и выпустить на волю.

Следствие кардинально не согласилось с этой версией. СК считает, что подозреваемый охотился намеренно и нелегально.

Изначальная версия фигуранта рассыпалась в прах после полицейской проверки.

— В марте он, не имея какого-либо разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вблизи от своего земельного участка установил капкан с приманкой в виде живой домашней курицы. Был отловлен беркут – хищная птица семейства ястребиных, охота на которых полностью запрещена, — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Республике Дагестан.

Удары были квалифицированы по статье «Жестокое обращение с животными, в присутствии малолетнего, с публичной демонстрацией в сети Интернет», кроме того, депутату вменяют «Незаконную охоту». По закону, ему может грозить до 7 лет колонии, штрафы и исправительные работы.

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Орлы, беркуты, соколы — величавые и прекрасные пернатые становились заложниками депутата-живодера, пытавшего несчастных птиц и приучавшего к тому же своего маленького сына. За что страдали несчастные создания — неизвестно, изначальная версия депутата треснула по швам после расследования. Теперь жестоким увлечением народного избранника занимаются следователи (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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