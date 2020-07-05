2020-07-04T20:09:58+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 5 июля 2020: число заболевших достигло 3774

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 5 июля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Больше всего зараженных, согласно сводке на 4 июля, зарегистрировали в Черкесске - 1698 местных жителей.Больше всего зараженных, согласно сводке на 4 июля, зарегистрировали в Черкесске - 1698 местных жителей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 4 июня 2020: "КП-Северный Кавказ" сообщает новые сведения и последние новости о COVID-19 в регионе.

По данным федерального оперативного штаба на утро 4 июля, в республике выявили 3774 зараженных. За сутки COVID-19 обнаружили 62 раза. Врачи вылечили 1777 пациента. 15 человек, к сожалению, умерли.

Больше всего зараженных, согласно сводке на 4 июля, зарегистрировали в Черкесске - 1698 местных жителей. Далее Хабезский (445 жителя), Малокарачаевский (265), Усть-Джегутинский (202), Абазинский (209), Зеленчукский (219) и Карачаевский (119) районы. В других территориях больных меньше 140.

В республику приехали руководители крупнейших общественных организаций ряда регионов СКФО. Они планируют встретиться с коллегами и перенять опыт взаимодействия общенников и органов власти, которым во время пандемии отличилась республика.

Так, представители общественных организаций Дагестана и Ингушетии отметили, что готовность к работе в столь тесном взаимодействии двух таких влиятельных сил как органы власти и НКО КЧР для большинства регионов удивительна.

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Коронавирус в КЧР, последние новости на 4 июля 2020: число заболевших достигло 3774

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 4 июля 2020 года [информация обновляется]

ИСТОЧНИК KP.RU

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