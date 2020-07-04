Коронавирус в КЧР, последние новости на 4 июля 2020: смертей уже 15

Коронавирус в КЧР, последние новости на 4 июня 2020: "КП-Северный Кавказ" сообщает новые сведения и последние новости о COVID-19 в регионе.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По данным федерального оперативного штаба на утро 4 июля, в республике выявили 3730 зараженных. За сутки COVID-19 обнаружили 62 раза. Врачи вылечили 1673 пациента. 15 человек, к сожалению, умерли.

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Больше всего зараженных, согласно сводке на 4 июля, зарегистрировали в Черкесске - 1667 местных жителей. Далее Хабезский (433 жителя), Малокарачаевский (252), Усть-Джегутинский (201), Абазинский (206), Зеленчукский (208) и Карачаевский (141) районы. В других территориях больных меньше 140.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 2042 человека.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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