Коронавирус в КЧР, последние новости на 4 июля 2020: смертей уже 15
Коронавирус в КЧР, последние новости на 4 июня 2020: "КП-Северный Кавказ" сообщает новые сведения и последние новости о COVID-19 в регионе.
Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети
По данным федерального оперативного штаба на утро 4 июля, в республике выявили 3730 зараженных. За сутки COVID-19 обнаружили 62 раза. Врачи вылечили 1673 пациента. 15 человек, к сожалению, умерли.
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Больше всего зараженных, согласно сводке на 4 июля, зарегистрировали в Черкесске - 1667 местных жителей. Далее Хабезский (433 жителя), Малокарачаевский (252), Усть-Джегутинский (201), Абазинский (206), Зеленчукский (208) и Карачаевский (141) районы. В других территориях больных меньше 140.
"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 2042 человека.
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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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