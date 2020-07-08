2020-07-07T23:41:50+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 8 июля 2020: в Черкесске больше 1,7 тысяч больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 8 июля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Больше всего зараженных, по данным на 8 июля, выявили в Черкесске - 1715 местных жителейБольше всего зараженных, по данным на 8 июля, выявили в Черкесске - 1715 местных жителейФото: Артем КИЛЬКИН
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 8 июня 2020: «КП-Северный Кавказ» рассказываем об обновленных данных статистики в республике.

Согласно сведениям федерального оперативного штаба на утро 8 июля, в регионе зафиксировали 3882 зараженных. За сутки COVID-19 нашли 32 раза. Врачи вылечили 2002 пациентов. 15 человек, к несчастью, умерли.

Больше всего зараженных, по данным на 8 июля, выявили в Черкесске - 1715 местных жителей. Далее Хабезский (446 жителя), Малокарачаевский (270), Зеленчукский (241), Абазинский (212), Усть-Джегутинский (207) и Карачаевский (174) районы. В других территориях больных меньше 140.

Кстати, в Кисловодске, около 450 жителеи граничащего со Ставропольем Малокарачаевского раи она, прошли бесплатную компьютерную томографию в Ставропольском крае.

На сегодняшнии день в связи улучшением эпидемиологическои обстановки и уменьшения количества больных очередности на компьютерную томографию в Малокарачаевском раи оне больше нет и центральная раи онная больница справляется собственными силами.

"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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