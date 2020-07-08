2020-07-08T15:35:49+03:00
Общество

"Руки-Базуки" стал порноактером и завел канал на популярном сайте

Кирилл Терешин начал карьеру с провокации
Варвара АНТОНОВА
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У Терешина было три попытки войти в индустрию. Все время что-то мешалоУ Терешина было три попытки войти в индустрию. Все время что-то мешалоФото: СОЦСЕТИ
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Популярный блогер Кирилл Терешин вышел за рамки приличного. Фрик, которого узнают по "рукам-базукам", после нескольких попыток стал порноактером. Причем у парня появился собственный канал на одном узнаваемом сайте.

В начале своей славы Терешин категорически отказывался от съемок. В одном из интервью блогер заявил, что ему предлагали роль в эротическом фильме и обещали солидный гонорар - 350 тысяч долларов. Но фрик не мог поступиться своими моральными убеждениями: "По моему мнению, это относится к другой ориентации. Сниматься голым я считаю за педофилию. Если парень снимается по телевизору голым, все будут считать, что он "голубой", - комментировал отказ парень.

Олеся Малибу требовала от Терешина полмиллиона за секс Фото: СОЦСЕТИ

Олеся Малибу требовала от Терешина полмиллиона за сексФото: СОЦСЕТИ

Правда, "Вазелиновый качок" отметил, что если предложение было бы более ясным и в ролике он предстал бы с девушкой - ни минуты бы не раздумывал. И не соврал - Терешин записал секс-видео с экс-участницей Олесей Малибу. На кадрах парочка забавляется в каком-то заведении.

Потом подруга блогера пыталась сделать из него порноактера. Девушка выложила частное видео, на котором старается расшевелить "Вазелинового качка". Терешин не проявил активности и уснул.

"Синтоловый качок" может стать порноактёром.

Но теперь "Руки-Базуки" решил сам войти в необычный бизнес. Сначала блогер распространял непотребный и провокационный контент в Telegram, но администрация заблокировала файл. Это и вынудило Терешина создать свой канал на специализированном сайте. По словам вазелинщика, партнерша на снимке - девушка его подписчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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