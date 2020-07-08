Какими будут школьные линейки 1 сентября 2020 в Ставрополе, узнавала «КП-Северный Кавказ». В этом году они пройдут в измененном формате.

Ставропольские школьники начали сдавать ЕГЭ-2020 00:00 00:00

Причина - соблюдение мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов напомнил, что в этом году линейки пройдут в другом формате.

- Их проведем, но школьники придут в школы. Мы очень надеемся, что учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс, - заявил он.

По его словам, чтобы не допустить распространение коронавируса, новый учебный год начнется с учетом всех требований безопасности.

Сергей Кравцов подчеркнул, что Минпросвещения не намерено отказываться от очного формата обучения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье 1 сентября усилят меры безопасности.

— На сентябрь у нас намечены и День знаний, и единый день голосования. На каждом мероприятии мы должны обеспечить безопасность, — заявил Владимир Владимиров на заседании краевой антитеррористической комиссии.

Губернатор добавил, что речь идет как о противоэпидемиологической, так и общественной безопасности.

На заседании также рассматривались вопросы повышения защищённости объектов ТЭК, ход реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма и другие темы.

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