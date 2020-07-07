2020-07-07T10:56:09+03:00
Общество

На Ставрополье 1 сентября усилят меры безопасности

Губернатор добавил, что речь идет как о противоэпидемиологической, так и общественной безопасности
Ася АСРЯН@asya1693
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Губернатор добавил, что речь идет как о противоэпидемиологической, так и общественной безопасностиГубернатор добавил, что речь идет как о противоэпидемиологической, так и общественной безопасностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Глава региона поручил обеспечить безопасность людей в День знаний, сообщает управление пресс-службы губернатора Ставрополья.

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— На сентябрь у нас намечены и День знаний, и единый день голосования. На каждом мероприятии мы должны обеспечить безопасность, — заявил Владимир Владимиров на заседании краевой антитеррористической комиссии.

Губернатор добавил, что речь идет как о противоэпидемиологической, так и общественной безопасности.

На заседании также рассматривались вопросы повышения защищённости объектов ТЭК, ход реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма и другие темы.

Напомним, что единый день голосования состоится 13 сентября.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что во всех районах Ставрополья на базе 86 пунктов проведения экзаменов 6 и 7 июля пройдет ЕГЭ.

Напомним, что экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. На их выполнение отводится 3,5 часа. Те, кто сдает экзамен 6 июля, результат узнают не позднее 20-го, кто сдает 7 июля - не позднее 23-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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