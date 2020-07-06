На Ставрополье стартовал самый массовый ЕГЭ - по русскому языку

6 Июль 2020 2020-07-06T13:18:37+03:00

На входе в школу проводится обязательная бесконтактная термометрия. Помещения убираются с применением дезинфицирующих средств, установлены дозаторы с антисептиками и обеззараживатели воздуха. Фото: Архив КП

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Во всех районах Ставрополья на базе 86 пунктов проведения экзаменов 6 и 7 июля пройдет ЕГЭ.

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Напомним, что экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. На их выполнение отводится 3,5 часа. Те, кто сдает экзамен 6 июля, результат узнают не позднее 20-го, кто сдает 7 июля - не позднее 23-го.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что организаторы и общественные наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты.

На входе в школу проводится обязательная бесконтактная термометрия. Помещения убираются с применением дезинфицирующих средств, установлены дозаторы с антисептиками и обеззараживатели воздуха. Социальная дистанция составляет не менее 1,5 метров.

ЕГЭ в крае стартовал 29 июня с пробного экзамена и закончится 25 июля. К проведению экзамена привлечены медицинские работники и наблюдатели. На этой неделе 6 и 7 июля более 10 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку и 10 июля более 5 тысяч по профильной математике.

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ИСТОЧНИК KP.RU