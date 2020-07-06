В Минздраве прокомментировали слухи о закрытии отделений детской больницы в Пятигорске

6 Июль 2020 2020-07-06T13:08:19+03:00

Речь шла о переезде на улицу Калинина, а на прежнем месте отделения якобы откроется торговый центр

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В соцсетях появилась информация, что в Пятигорске закрыли педиатрическое отделения детской больницы на аллее Строителей. Речь шла о переезде на улицу Калинина, а на прежнем месте отделения якобы откроется торговый центр. Эту информацию прокомментировали в Минздраве Ставрополья.

Пока без улучшений: коронавирус на Ставрополье не сдаёт позиций 00:00 00:00

Там ее не подтвердили. В региональном ведомстве уточнили, что закрытие детского отделения не планировалось ранее, ни сейчас, ни в будущем.

Сейчас в здании на Аллее строителей начался капитальный ремонт. Там создадут комфортные условия для детей и родителей, появятся кондиционеры.

Ранее в соцсетях посетители жаловались на жару в кабинетах. Прием пациентов перенесен в детскую поликлинику на улице Калинина.

Там ведут прием педиатры, узкие специалисты, есть лаборатория, кабинеты ультразвуковой диагностики, рентгендиагностики, процедурные кабинеты.

Напомним, на Ставрополье за последние сутки от коронавируса скончался еще один пациент. Число умерших достигло 104. За сутки инфекцию выявили у 80 жителей региона. Всего заболевших на Ставрополье – 5649.

Объёмы тестирования на коронавирус продолжают расти. По словам губернатора Ставрополья, это помогает вовремя выявлять болезнь и оказывать врачебную помощь. Ресурсы краевой медицины позволяют делать это в полном объёме.

За прошедший день выздоровел и выписан из-под меднаблюдения ещё один человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU