«Сегодня главная валюта — власть, ложь и манипуляции»: Айза Анохина рассказала, почему вредно мечтать

Блогер Айза Анохина мечтала о семье, любви и верности с одним мужчиной, мечтала о детях и красивой жизни на островах. Но во всех своих мечтах экс-супруга рэпера Гуфа разочаровалась. Звезда признается, что теперь ей осталось только плыть по течению. И задается вопросом, возможно ли мечтать в современном мире.

— Я три часа ворочалась в кровати, захваченная своими мыслями. «Главное, чтобы была мечта» — так звучит слоган моего любимого фильма «Все будет хорошо». Я поняла, что сейчас я не мечтаю. Мечты принесли одно разочарование, многие из них я испортила сама. Я хотела выйти замуж один раз, и чтобы навсегда. Нарожать 4 детей, жить в мире...не вышло. Захотела жить на острове у океана и вновь попыталась поверить в любовь. Это дурацкое «раз и навсегда 2». Снова не вышло, — делится Анохина мыслями с подписчиками в Instagram.

Дива вспоминает, что квартиру, о которой она мечтала, она получила, расплатившись своими потом и кровью. То же с автомобилем, на который блогер заработала сама.

— Но это не мечты. Это все настолько не имеет значения, — признается экс-супруга Гуфа. — Так о чем же мечтать? Мир во всем мире? Нафиг. Пора уже спуститься на землю и понять, что мир и доброта [даром] никому не нужны. Справедливость? Чушь из сказок! Сегодня главная валюта — власть, ложь и манипуляции. Получается, что кому-то можно все, а кто-то ходит и глотает человеческую вонючку.

Девушка признается, что теперь живет реальностью. Растит дочь, работает и плывет по течению. Дива не верит себе и собственным порывам. И сравнивает себя с антигероем любимого фильма, который ничего не заслуживает. И ничего никогда не получит.

— Мне бы хотелось быть Петей. Менять что-то к лучшему, верить. Но пока у меня это очень [плохо] получается, — резюмировала звезда.

Несмотря на пессимистические настроения, на самом деле Айза пытается помогать окружающим. Например, девушка часто сообщает подписчикам о сборах на помощь детям онкологическими заболеваниями.

Напомним, что сейчас Айза находится в отношениях с неоднозначным исполнителем Олегом Майами. И постоянно проводит эксперименты над своей внешностью, одна за другой делая пластические операции. Молодой человек даже попытался заставить её прекратить череду изменений, но в итоге понял, что ничего не добьется. И признался, что будет любить чеченскую красавицу «такой, какая она есть».

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