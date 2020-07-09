Коронавирус в КЧР, последние новости на 9 июля 2020: вылеченных более 2 тысяч

Коронавирус в КЧР, последние новости на 9 июня 2020: "КП-Северный Кавказ" сообщает актуальные данные по COVID-19.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По сводке федерального оперативного штаба на утро 9 июля, в регионе зафиксировали 3919 зараженных. За сутки COVID-19 заболели 37 пациентов. Врачи вылечили 2073 больных. 15 человек, к несчастью, скончались.

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Больше всего зараженных, по данным на 9 июля, выявили в Черкесске - 1736 местных жителей. Далее Хабезский (449 жителей), Малокарачаевский (272), Зеленчукский (241), Абазинский (212), Усть-Джегутинский (207), Карачаевский (176) районы. В других территориях больных меньше 150.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1831 человек.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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