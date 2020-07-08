Пойдут ли дети в школу 1 сентября 2020 в Ставрополе, узнавала «КП-Северный Кавказ». Напомним, что школьных линеек 1 сентября не будет. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Линейки пройдут не в традиционной форме из-за ограничений на массовые мероприятия в школах.

Ставропольские школьники начали сдавать ЕГЭ-2020 00:00 00:00

При этом глава Минпросвещения отметил, что новый учебный год начнётся с учетом всех требований эпидемиологической безопасности.

Кравцов также рассказал, что в ведомстве очень надеются на возвращение в школы в сентябре и учеников, и учителей, а также на возобновление очного образовательного процесса.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут свыше 10 тысяч выпускников края.

Экзаменационная работа состояла из двух частей. Результаты экзамена, сдающие 6 июля, узнают не позднее 20 июля, сдающие 7 июля - не позднее 23 июля.

Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любую специальность.

Перед каждым экзаменом проводилась уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Все организаторы и общественные наблюдатели были в масках и перчатках.

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