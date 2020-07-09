В Чечне косметолог вкачала в грудь клиенток вазелин — все закончилось ампутацией

В Чечне лжекосметолог изуродовала своих пациенток «уколами красоты». У себя дома в 2013 году Роза Душаева открыла салон и стала в том числе увеличивать грудь и ягодицы, якобы безвредным витамином «гиалуроновая кислота». За услугу мастер брала напорядок меньше «коллег» в клиниках, умалчивая, что не имеет ни лицензии, ни опыта, ни даже медицинского образования, и договариваясь о процедурах только словесно — не заключая с клиентами никаких договоров.

Врала и про содержимое шприца. Двум женщинам в грудь, одной из них еще и в ягодицы, лжеврач вкачала вазелиновое масло, которое вообще не годится для этих целей и только травит организм. История закончилась ампутацией. За нанесение тяжкого вреда здоровью весной 2020 года на Душаеву завели уголовное дело по статье 238 УК РФ и посадили под подписку о невыезде. Теперь вынесен и обвинительный приговор.

- В результате незаконных действий Душаевой у потерпевших начались проблемы со здоровьем, были удалены молочные железы, а одной из потерпевших была проведена операция по иссечению образований ягодичных областей, - комментируют «КП-Северный Кавказ» в Ленинском районном суде Грозного.

По информации представителя республиканской прокуратуры, «согласившись с позицией государственного обвинения, суд признал Душаеву виновной». И хотя ей светит тюремный срок, за решетку та не отправится — пока.

- Суд назначил наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Но на основании ч 1 ст. 82 УК РФ отбывание наказания Душаевой отсрочено до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста, - уточнили в надзорном ведомстве Чечни.

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