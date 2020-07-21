О чем в соцсетях лучше промолчать

Социальные сети, прочно вошедшие в нашу повседневную жизнь, из безобидного развлечения стали надежным (а часто еще и очень подробным) источником информации о наших буднях. Причем интересуются ими не только друзья и знакомые.

Аккаунт в соцсети перестал быть нашим личным пространством, на них обратили свое внимание и мошенники. Как показывает практика, их удача в охоте за чужими деньгами во многом зависит от нашей предусмотрительности и осторожности.

Эксперты все настойчивее советуют задуматься о том, что из размещаемого вами в открытом доступе на страницах в социальных сетях контента может заинтересовать кибермошенников. Совсем невинная, на первый взгляд, информация вполне может сыграть злую шутку. И кстати, далеко не всегда удается установить, откуда у мошенников появились те или иные данные.

Итак, сформулируем основные правила по поводу того, какие явные подсказки все же не нужно оставлять в соцсетях злоумышленникам, чтобы снизить риск потерять деньги.

Не спешите сообщать о дорогостоящих приобретениях или подарках, по крайней мере - писать об этом подробные посты. Как бы банально ни звучало, но состояние финансовых дел - это совершенно не повод для хвастовства. Такая информация может лишь раззадорить интерес злоумышленников.

Лучше не анонсировать подробности своего предстоящего отпуска. Особенно если на время вашего отсутствия жилье остается пустым. Такие анонсы особо опасны, если вы не щепетильно относитесь к геотегам и делаете порой их четкими, по которым вполне можно вычислить ваше место жительства (например, указываете жилой комплекс). Это вкупе с фотографиями с номером дома или даже видом из окна позволит мошенникам при должном упорстве «сориентироваться».

В соцсетях не публикуйте никаких фотографий документов, даже если это только ваш фотопортрет из паспорта. Это правило должно стать из разряда категорических запретов. Уже бывали случаи, когда такие «паспортные» фотографии мошенники маскировали под ксерокопии и оформляли, например, микрозайм. В таких организациях порой никто и не смотрит, похож ли обратившийся за быстрым кредитом человек на того, кто изображен в ксерокопии. Однако, зная об этом из сообщений в СМИ, люди все равно не сдерживаются, демонстрируя радость, к примеру, по поводу получения удачной визы.

Точно так же не стоит помещать фотографии банковских карт. При некоторых транзакциях в интернете, как известно, не нужен проверочный код с обратной стороны карты - хватает ее номера, имени владельца и срока действия.

Страница в соцсетях способна рассказать о человеке очень многое: увлечения, взгляды на мир, личная жизнь, вредные привычки и т. д. Потому работодателями все чаще начинает применяться практика предварительного изучения аккаунта претендента на ту или иную должность (особенно если она подразумевает достаточную долю публичности).

Чтобы фотографии, напоминающие о веселье и расслаблении, не стоили карьеры (настоящей или будущей), лучше как минимум ограничить их в доступе или же вообще оставить в личных архивах.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Начальник отдела информационной безопасности Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Павел Переверзев:

- Аудитория пользователей соцсетей растет, а вот уровень их осведомленности по вопросам безопасности - не особо. А ведь уже наличие любой информации о человеке в интернете нельзя назвать безопасным, так как просто невозможно предсказать последствия ее использования. Многие до сих пор не верят, однако современные мошенники детально изучают профили пользователей соцсетей, ведь зачастую это кладезь нужной им информации.

Люди, не задумываясь о рисках и реальной опасности, выкладывают фото документов, банковских карт, своих маршрутов и т. д. Не думаю, что нужно подробно объяснять, чем опасно размещение подобных данных. Вместе с тем хочу напомнить о таком средстве защиты персональной информации, как пароли - к почтовым ящикам, аккаунтам, личным кабинетам на разных ресурсах. Делайте их надежными, регулярно обновляйте и забудьте о предсказуемых наборах цифр и букв. На практике часто сталкиваюсь, что в пароли по-прежнему «зашиваются» даты рождения, имена и фамилии близких людей, клички домашних животных, марка первого автомобиля.

Аккаунты тех, кто ведет активный образ жизни в соцсетях, зачастую позволяют без труда выяснить такие подробности, вплоть до девичьей фамилии матери (помните, одно время это стало очень модно использовать). Современный пароль должен быть достаточно длинным, содержать спецсимволы, разные регистры, буквы и цифры. Стойкость такого пароля к перебору возрастает в разы: если числовой пароль можно перебрать буквально в течение часа-двух, то усложненный можно перебирать уже несколько лет.

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