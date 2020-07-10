«Любила, боготворила, родила, а он выставил мне счет»: экс-супруг Айзы Анохиной потребовал за 12,5 миллионов за развод

Чеченская звезда, экс-супруга Гуфа и популярный блогер Айза Анохина рассказала, что ей «пришлось откупаться» от второго мужа. Развод с Дмитрием Анохиным происходил в разгар пандемии. Поэтому был длительным и болезненным. Как рассказала Анохина в программе «Супер Айза», экс-супруг отказывался подписывать документы, выставив ей счет на 12,5 миллионов.

По словам звезды, время брака супруг был щедр. Дмитрий с радостью помог ей с развитием бизнеса, дав 12,5 миллионов. На эти деньги Айза открыла салон красоты. Но как только отношения стали портиться, финансовый вопрос встал очень остро.

— Я думала, что эти деньги останутся в бизнесе. Ведь прибыль от его работы все равно делиться между нами. Но Дима сказал, что ему срочно нужны деньги, все эти 12,5 миллионов! И плюс к этому он претендует на 50% прибыли, — призналась Анохина.

choovibro Экс-супруг Дмитрий Анохин потребовал вернуть 12,5 миллионов рублей, данных супруге на развитие бизнеса

В противном случае супруг отказывался давать светской львице развод. Анохина признается, что была крайне удивлена таким поступком супруга.

— Я любила его, боготворила, родила ему ребенка, а он, фактически, выставил мне счет. Я фактически откупилась от него. Но ни секунды об этом не жалею. Я не хочу ни секунды больше его видеть. Дима — ошибка всей моей жизни, — резюмировала звезда.

После скандального развода Айза вступила в отношения с певцом Олегом Майами. Молодой человек на шесть лет младше 35-летней светской львицы, но признается, что безумно влюблен. Рожденная в Грозном Айза привычно не выставляет свои чувства напоказ, никак не комментируя отношения. Девушка увлеклась изменением внешности, а подписчикам в соцсетях признается, что почти потеряла веру в лучшее и беспомощно плывет по течению после развода.

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