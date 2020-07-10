2020-07-10T14:18:05+03:00
Звезды

«Любила, боготворила, родила, а он выставил мне счет»: экс-супруг Айзы Анохиной потребовал за 12,5 миллионов за развод

Мужчина дал звезде эти деньги на развитие бизнеса
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Айза с новым молодым человеком — Олегом МайамиАйза с новым молодым человеком — Олегом МайамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Чеченская звезда, экс-супруга Гуфа и популярный блогер Айза Анохина рассказала, что ей «пришлось откупаться» от второго мужа. Развод с Дмитрием Анохиным происходил в разгар пандемии. Поэтому был длительным и болезненным. Как рассказала Анохина в программе «Супер Айза», экс-супруг отказывался подписывать документы, выставив ей счет на 12,5 миллионов.

По словам звезды, время брака супруг был щедр. Дмитрий с радостью помог ей с развитием бизнеса, дав 12,5 миллионов. На эти деньги Айза открыла салон красоты. Но как только отношения стали портиться, финансовый вопрос встал очень остро.

— Я думала, что эти деньги останутся в бизнесе. Ведь прибыль от его работы все равно делиться между нами. Но Дима сказал, что ему срочно нужны деньги, все эти 12,5 миллионов! И плюс к этому он претендует на 50% прибыли, — призналась Анохина.

choovibrochoovibro
Экс-супруг Дмитрий Анохин потребовал вернуть 12,5 миллионов рублей, данных супруге на развитие бизнеса
3099 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В противном случае супруг отказывался давать светской львице развод. Анохина признается, что была крайне удивлена таким поступком супруга.

— Я любила его, боготворила, родила ему ребенка, а он, фактически, выставил мне счет. Я фактически откупилась от него. Но ни секунды об этом не жалею. Я не хочу ни секунды больше его видеть. Дима — ошибка всей моей жизни, — резюмировала звезда.

После скандального развода Айза вступила в отношения с певцом Олегом Майами. Молодой человек на шесть лет младше 35-летней светской львицы, но признается, что безумно влюблен. Рожденная в Грозном Айза привычно не выставляет свои чувства напоказ, никак не комментируя отношения. Девушка увлеклась изменением внешности, а подписчикам в соцсетях признается, что почти потеряла веру в лучшее и беспомощно плывет по течению после развода.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Сегодня главная валюта — власть, ложь и манипуляции»: Айза Анохина рассказала, почему вредно мечтать

Блогер Айза Анохина мечтала о семье, любви и верности с одним мужчиной, мечтала о детях и красивой жизни на островах. Но во всех своих мечтах экс-супруга рэпера Гуфа разочаровалась. Звезда признается, что теперь ей осталось только плыть по течению. И задается вопросом, возможно ли мечтать в современном мире (подробности).

КСТАТИ

«Кто это? Пожилая Гурченко?»: фанаты не узнали Айзу Анохину после пластической операции

Скандальная блогерша, телезвезда и бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина сделала пластику и превратилась в «пожилую Гурченко». Звезда даже не скрывает факта операции. И на язвительные комментарии поклонников отвечает с таким же живым юмором (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вырвали из контекста: «КП» публикует стенограмму записи разговора с Владимиром Маркони по поводу развода Харламова и Асмус
Ведущий шоу Comment Out сначала прославился, потом попал впросак, а потом нелепо попытался выкрутиться, переложив вину на журналиста «Комсомолки» — нехорошо, комик!
Какая была Жанна Агузарова до славы: неизвестные фото, на которых ее не узнать
Детские фотографии Агузаровой отличаются от тех, к которым мы привыкли. «Комсомолка» публикует воспоминания одноклассниц о необычной девочке, которая любила выделяться [фото, эксклюзив]
Новости 24
На Ставрополье предприниматели получили льготные кредиты
Ингушский депутат заработал на липовой инвалидности родни 17 млн
На Ставрополье группа судебных приставов обвиняется в мошенничестве
На курортах КМВ пройдут парковые концерты
В Ставрополе кража бутылки виски в магазине попала на видео
В Ставрополе произошла массовая авария
В Невинномысске появилось потомство благородных оленей
На Ставрополье собрали более 90 тонн черешни
На Ставрополье продлён режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 23 июля
В Северной Осетии программу молодежной политики будут разрабатывать при участии активных жителей
На Ставрополье медикам, работающим с коронавирусом, выплатили более 660 млн рублей
На Ставрополье 25 % предпринимателей заявили о своем закрытии
В Ставрополе троллейбусы будут курсировать до 22:00
Ставрополье получило 830 млн на благоустройство объектов городской среды
На Ставрополье ищут место гибели летчика Свиридова
В Черкесске проверят семью 3-летнего ребенка, выпавшего из окна
В Пятигорске пенсионер поймал девушку и надругался над ней
Пятигорск вошел в десятку лучших курортов для отдыха в санаториях
В Ставрополе на двух площадках развернутся ярмарки выходного дня
Ставропольским посевам угрожает нашествие гусениц
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 83 человека
Восемь городов Ставрополья подключат к "Умному городу"