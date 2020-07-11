Коронавирус в КЧР, последние новости на 11 июля 2020: "активных" больных меньше 1,7 тысяч
Коронавирус в КЧР, последние новости на 11 июня 2020: сообщаем актуальные данные по COVID-19 в республике.
Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети
Согласно информации федерального оперативного штаба на утро 11 июля, в регионе зарегистрировали 3988 заболевших. За день коронавирус выявили у 31 пациента. Врачи вылечили 2290 больных. 15 человек, к несчастью, скончались.
Больше всего зараженных, по сведениям на 11 июля, обнаружили в Черкесске - 1741 местный житель. Следом идет Хабезский (451 житель), Малокарачаевский (276), Зеленчукский (279), Абазинский (215), Усть-Джегутинский (209), Карачаевский (178) районы. В других территориях больных меньше 150.
"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1683 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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