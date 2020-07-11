2020-07-10T16:42:01+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 11 июля 2020: "активных" больных меньше 1,7 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 11 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 11 июня 2020: сообщаем актуальные данные по COVID-19 в республике.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

Согласно информации федерального оперативного штаба на утро 11 июля, в регионе зарегистрировали 3988 заболевших. За день коронавирус выявили у 31 пациента. Врачи вылечили 2290 больных. 15 человек, к несчастью, скончались.

Больше всего зараженных, по сведениям на 11 июля, обнаружили в Черкесске - 1741 местный житель. Следом идет Хабезский (451 житель), Малокарачаевский (276), Зеленчукский (279), Абазинский (215), Усть-Джегутинский (209), Карачаевский (178) районы. В других территориях больных меньше 150.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1683 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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