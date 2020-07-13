Проснулся от вкуса победы: миллионер рассказал, как сделал состояние на лотереях

Работник аэропорта со Ставрополья - Александр Вакалов - на днях чуть не взлетел от радости. Мужчине удалось выиграть в лотерее. В очередном розыгрыше он заработал более семи миллионов рублей, передает пресс-служба "Столото".

Незадолго до победы Александр был уверен, что ему скоро повезет. Житель Ставропольского края стал чаще покупать лотерейные билеты, ждал своего шанса. И однажды проснулся от странного чувства.

По признанию родни Александра, таким счастливым его никогда не виделиФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

- СМС на телефон пришло рано утром. У меня чуткий сон, поэтому я тут же проснулся. Когда увидел в личном кабинете семизначную сумму, протер глаза и уснуть больше не смог. Невероятные ощущения! - вспоминает Александр.

Счастливчик заработал 7 868 708 рублей. Теперь Александр хочет уйти с работы, переехать в коттедж около леса и заняться ресторанным бизнесом.

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