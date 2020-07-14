2020-07-13T18:05:24+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 14 июля 2020: больных больше 4 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 14 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Артем КИЛЬКИН
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 14 июля 2020: рассказываем, какая эпидобстановка в республике на сегодняшний день.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По сведениям федерального оперативного штаба на утро 14 июля, в регионе зарегистрировали 4065 инфицированных. За день коронавирус диагностировали у 21 пациента. Врачи спасли 2379 больных. 16 человек, к сожалению, скончались.

Больше всего заболевших, по информации на 14 июля, обнаружили в Черкесске - 1763 местных жителя. Далее идут Хабезский (452 жителя), Малокарачаевский (288), Зеленчукский (282), Абазинский (218), Усть-Джегутинский (210), Карачаевский (179) районы. В других территориях менее 150 зараженных.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1670 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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